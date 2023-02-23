YSK'den Elazığ'daki muhtarlık seçimleriyle ilgili karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Elazığ'ın merkez ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, 5 Mart 2023'teki "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" seçimlerinin zamanında yapılmasına karar verdi.

AA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 18:29
YSK'den Elazığ'daki muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
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Güneykent Mahallesi Muhtarı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Elazığ'ın merkez ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, 5 Mart 2023'teki "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" seçimlerinin ertelenmesini talep etti.

Bu talep üzerine Elazığ Merkez 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, YSK'ye söz konusu seçimin yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş sordu.

Konuyu bugünkü gündem toplantısında ele alan YSK, "seçimin belirlenen tarihte yapılması gerektiği" yönünde karar verdi.


Yüksek Seçim Kurulu YSK muhtar

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