CHP MYK'nin perde arkası: 'Seçimi YSK'ye erteletmek istiyorlar'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) seçimlerin ertelenmesine yönelik tartışmalar gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre CHP kurmaylarının, iktidarın seçim planlarına yönelik duyumlarını paylaştığı öğrenildi.
CHP kurmayları, iktidarın asıl hedefinin, “Biz seçimler zamanında yapılsın istedik ama YSK uygun şartların olmadığını söyledi. Seçimlerin yapılamayacağını belirledi. Bu nedenle ertelemek zorundayız” algısını oluşturmak olduğunu belirtiyor.
Bu şekilde “seçimlerin iktidar tarafından değil, YSK tarafından ertelenmesinin hedeflendiği” söyleniyor.
Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun “YSK seçim tarihi belirlemekle görevli değildir. Bunu kabul etmemiz de mümkün değil” yorumunu yaptığı öğrenildi.
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