CHP MYK'nin perde arkası: 'Seçimi YSK'ye erteletmek istiyorlar'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) seçimlerin ertelenmesine yönelik tartışmalar gündeme geldi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00
CHP MYK'nin perde arkası: 'Seçimi YSK'ye erteletmek istiyorlar'
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre CHP kurmaylarının, iktidarın seçim planlarına yönelik duyumlarını paylaştığı öğrenildi.

CHP kurmayları, iktidarın asıl hedefinin, “Biz seçimler zamanında yapılsın istedik ama YSK uygun şartların olmadığını söyledi. Seçimlerin yapılamayacağını belirledi. Bu nedenle ertelemek zorundayız” algısını oluşturmak olduğunu belirtiyor.

Bu şekilde “seçimlerin iktidar tarafından değil, YSK tarafından ertelenmesinin hedeflendiği” söyleniyor.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun “YSK seçim tarihi belirlemekle görevli değildir. Bunu kabul etmemiz de mümkün değil” yorumunu yaptığı öğrenildi. 


CHP Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri Seçim CHP MYK

İlgili Haberler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'RTÜK ile de tanışacağız'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'RTÜK ile de tanışacağız'
CHP’li Purçu: Çadırsız kalan halk kamyon kasalarında yaşam savaşı veriyor

CHP’li Purçu: Çadırsız kalan halk kamyon kasalarında yaşam savaşı veriyor
Son Dakika: Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla Hatay'a gidiyor

Son Dakika: Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla Hatay'a gidiyor

En Çok Okunan Haberler