YSK'nın kararıyla yenilenen seçimlerde kesin olmayan sonuçlar belli oldu

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:19

Güncelleme: 03.06.2024 - 00:19

YSK'nın yerel seçimleri yenileme kararı aldığı Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde bugün yerel seçimler tekrarlandı.

3 ilçe ve 4 beldede sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi ve ardından oy sayımına geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yenileme seçimleri ve ara seçimler için belirlenen yayın yasağının saat 19.00 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

AKP 3, CHP 2, DEM PARTİ 1 VE MHP 1 BELEDİYE KAZANDI

Kesin olmayan sonuçlara göre; AKP 3, CHP 2, DEM Parti 1 ve MHP 1 belediye başkanlığı seçimini kazandı.

PINARBAŞI İLÇESİNDE 'CHP' KAZANDI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kayıtlı 18 bin 960 seçmen için kurulan 141 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; 6 bin 783 oy alan CHP'nin adayı Deniz Yağan seçimi kazandı. MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 6 bin 494 oy aldı. Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, CHP 5 bin 82 oy, MHP 4 bin 758 oy almıştı. Yenilenen yerel seçimlerde, BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Uzunluoğlu'nu destekleme kararı almıştı.

HİLVAN İLÇESİNDE 'DEM PARTİ' KAZANDI

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kayıtlı 27 bin 686 seçmen için kurulan 125 sandıkta oy kullanıldı. İlk sonuçlara göre, DEM Parti'nin adayı Serhan Paydaş 10 bin 357 oy alırken, AKP'nin adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 812 oya ulaştı. Hilvan ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, DEM Parti 6 bin 960, AKP 6 bin 439, Yeniden Refah Partisi 3 bin 935 oy almıştı.

GÜZELYURT İLÇESİNDE 'AKP' KAZANDI

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kayıtlı 2 bin 32 seçmen için kurulan 9 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; 873 oy alan AKP'nin adayı Ünal Değirmencioğlu seçimi kazandı. İYİ Parti'nin adayı Hazim Turan 580 ve MHP'nin adayı Sadullah Er 287 oy aldı. Güzelyurt ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, İYİ Parti 549 oy, AKP 548 oy, MHP 537 oy almıştı.

GÜNEYKAYA BELDESİNDE 'AKP' KAZANDI

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde kayıtlı bin 147 seçmen için kurulan 5 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; 556 oy alan AKP'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu seçimi kazandı. MHP'nin adayı Hasan Erçoban 406, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Oğuz Kağan Ünal 20 ve Saadet Partisi'nin adayı Mehmet Sarıkaya 5 oy aldı. Öte yandan 34 oy geçersiz sayıldı. Güneykaya beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, MHP 333 oy, Yeniden Refah Partisi 158 oy, AKP 149 oy almıştı.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİNDE 'CHP' KAZANDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kayıtlı 4 bin 950 seçmen için kurulan 16 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; 2 bin 286 oy alan CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca seçimi kazandı. DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AKP adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı. Seçimde 4 bin 537 seçmen oy kullandı, 114 oy geçersiz sayıldı. Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, DSP 2 bin 59 oy, CHP 2 bin 57 oy almıştı.

SAĞLIK BELDESİNİ 'MHP' KAZANDI

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde kayıtlı bin 799 seçmen için kurulan 8 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; 806 oy alan MHP'nin adayı Abdullah Tosun seçimi kazandı. AKP'nin adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı. Sağlık beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, MHP 763 oy, AKP 762 oy almıştı.

AKPAZAR BELDESİNİ 'AKP' KAZANDI

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde kayıtlı bin 700 seçmen için kurulan 10 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; 644 oy alan AKP'nin adayı Ali Aydın seçimi kazandı. CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 421, DEM Parti'nin adayı Orhan Çelebi 220 oy, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Ahmet Yılmaz 5, MHP'nin adayı Neşe Gür 10, Saadet Partisi'nin adayı Umut Şahin 1 oy aldı. Kullanılan oyların 1301’i geçerli, 40’ı geçersiz sayıldı. Akpazar beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, CHP 471 oy, AKP 467 oy, DEM Parti 274 oy almıştı.

YSK BAŞKANI YENER AÇIKLAMA YAPTI

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, "Şu an için her şey yolunda gidiyor. Bir problem yok. Sonuçların Türk halkına, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize, kazanan adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Sorunsuz, problemsiz bir seçim sürecini daha tamamlamış bulunuyoruz. Siz değerli basın mensuplarına da bu süreçte yapmış olduğunuz katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz kurul adına" diye konuştu.