YSP’de kongre başladı: Partinin yeni ismi belli oldu

Yeşil Sol Parti’nin ismi ve eş genel başkanlarının değişeceği kongre başladı. ‘Özgürlük için yeniden’ sloganıyla düzenlenen kongre Ankara Atatürk Spor salonunda yapılıyor. YSP Milletvekili Meral Danış Beştaş, partinin yeni isminin HEDEP olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:01
YSP’de kongre başladı: Partinin yeni ismi belli oldu
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Yeşil Sol Parti’nin isminin, eş genel başkanlarının ve parti yönetiminin değişeceği 4’üncü Olağan Kongre başladı.

‘Özgürlük için yeniden’ sloganıyla düzenlenen kongre Ankara Atatürk Spor salonunda yapılıyor. İlerleyen saatlerde konuşmaların ve seçimin yapılacağı kongrede eş genel başkanlar da belirlendi. 

Yeni eş genel başkanlar Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ile Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan olarak seçildi.

Kongrede, yeni eş genel başkanların yanı sıra partinin yeni ismi ve tüzüğü de belirlenecek. 

YSP Milletvekili Meral Danış Beştaş, partinin yeni isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olduğunu duyurdu. 

Kongrede HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği mesaj da okundu.

 


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