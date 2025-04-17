YTÜ'de güvenlik, öğrencilere müdahale etti: Üniversitede oturma eylemi başladı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde pankart hazırlamak isteyen üniversite öğrenciler, güvenliğin müdahalesiyle engellenmeye çalışıldı. Öğrenciler oturma eylemine başladı.

YTÜ'de güvenlik, öğrencilere müdahale etti: Üniversitede oturma eylemi başladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:35

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Boykot Komitesi’nin çağrısı üzerine biraraya gelen üniversiteliler, "Diren YTÜ" yazan pankartlarını hazırlamak için Rektörlük önünde toplandı. 

Üniversite öğrencilerine özel güvenlik birimi (ÖGB) müdahale etti.

Müdahale sonrası alanı terk etmeyerek oturma eylemine başlayan öğrenciler Rektörük önünde protestosunu sürdüyor.


Etiketler: #Yıldız Teknik Üniversitesi #BOYKOT

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