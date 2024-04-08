Yüksek fiyat ve düşen talebe karşın bayramda cirolarda yüzde 25 artış bekleniyor

Ekonomi yönetiminin iç talebi kısmak için aldığı önlemler piyasayı yavaşlatsa da bayram öncesi hareketlilik arttı. Bayram alışverişinin cirolarda yüzde 20-25 artış yaratmasını bekliyor.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00
Yüksek fiyat ve düşen talebe karşın bayramda cirolarda yüzde 25 artış bekleniyor
Abone Ol google-news

300’den fazla ulusal perakende markasını bünyesinde barındıran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, piyasadaki tüm zorluklara karşın bayram alışverişinin arife günü zirve noktasına ulaşacağını belirtti. Fiyatların yükseldiği bir dönemin yaşandığını söyleyen Öncel, “Şeker ve Kurban Bayramları’ndaki toplam cironun yaklaşık yarısı arife günü gerçekleştiriliyor. Cumartesi gününden itibaren alışverişte bir canlılık gözlemliyoruz. Bayram alışverişinin cirolara ortalama yüzde 20-25 oranında katkı yapacağını söyleyebiliriz” dedi.

TURİSTE DE PAHALI

Fiyatların turistler için de pahalı hale geldiğini aktaran Öncel, yaz sezonu beklentilerini şöyle dile getirdi: “Geçen yıl turist alışverişi beklentimizin çok gerisinde kaldı. Sıkılaştırma politikalarının bir sonucu olarak yerli müşterinin alışverişinde de bir gerileme gözlemliyoruz. Kredi kartıyla alışverişe getirilecek her kısıtlama, yerli tüketimi biraz daha daraltacak.”

ÇİKOLATADAN ŞEKERE KAYDI

Gıda perakendesinde de arife günü zirve beklediklerini söyleyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Güzeldere, “Cirolarda yükselme var. Ama alışveriş yönü değişti. Kakao kriziyle çikolata fiyatları artınca tüketici şekere yöneldi. Misafirini tatlısız göndermek istemiyor” dedi.

AYAKKABICI ZORDA

Ayakkabıda iç talebin zayıf seyrettiğini olan talebin de ithal ürüne kaydığını söyleyen Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten ise şu yorumu yaptı: “Enflasyon halen yükselme eğiliminde, maliyetlerde düşüş olmadı. Uygulanan politikaları makro ölçekte destekliyoruz ama mikro ölçekte sektörler bazında destek olmazsa üretici ayakta kalamayacak. Hastaya ağır bir kemoterapi uyguluyorsunuz ama arada hastaya vitamin vermek gerek. Önümüzdeki bir yıl içinde yeniden toparlanma ve talepte açılma umut ediyoruz ama o gün geldiğinde bizim de ayakta olmamız gerek. Şu an düşen talepten kaynaklı üretimimiz yarı yarıya düştü.”

E-TİCARETTE 300 MİLYAR TL’LİK SATIŞ BEKLENTİSİ

Pandemi ile birlikte hızlı yükselişe geçen e-ticarette bayramdan beklenti yüksek. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, “Özellikle bayrama özel markaların ve pazaryerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemliyoruz. Tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Şeker Bayramı döneminde 200-300 milyarlık bir satışın gerçekleşmesini bekliyoruz.”

Çevikoğlu bayramda ortalama sepet tutarının ise 750 lira civarında olacağını söyledi.


bayram haberleri bayram alışverişi haberleri Şeker Bayramı haberleri

İlgili Haberler

Armağan Çağlayan Ayvalık'taki o fiyat listesini paylaşıp tepki gösterdi: 'Bayram diye cozutmayın'

Armağan Çağlayan Ayvalık'taki o fiyat listesini paylaşıp tepki gösterdi: 'Bayram diye cozutmayın'
Otobüs biletlerine bayram zammı: Biletler karaborsada

Otobüs biletlerine bayram zammı: Biletler karaborsada
Bodrum'da 'bayram tatili' hareketliliği: Beklenenin bir tık üzerinde geliş var

Bodrum'da 'bayram tatili' hareketliliği: Beklenenin bir tık üzerinde geliş var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail’e getirilen kırmızı ineklerin 3. Dünya Savaşı ile ne ilgisi var

İsrail’e getirilen kırmızı ineklerin 3. Dünya Savaşı ile ne ilgisi var
Fenerbahçe’den çekilme kararının ardından ilk açıklama: ‘Dik durmaya devam edeceğiz’

Fenerbahçe’den çekilme kararının ardından ilk açıklama: ‘Dik durmaya devam edeceğiz’
İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı

İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’
Son dakika... Özgür Özel ve partililer YSK önünde: Hatay için 'seçim iptali' başvurusu!

Son dakika... Özgür Özel ve partililer YSK önünde: Hatay için 'seçim iptali' başvurusu!
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken Ekrem İmamoğlu'nu aramadı

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken Ekrem İmamoğlu'nu aramadı
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!