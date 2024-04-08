Yüksek fiyat ve düşen talebe karşın bayramda cirolarda yüzde 25 artış bekleniyor

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

300’den fazla ulusal perakende markasını bünyesinde barındıran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, piyasadaki tüm zorluklara karşın bayram alışverişinin arife günü zirve noktasına ulaşacağını belirtti. Fiyatların yükseldiği bir dönemin yaşandığını söyleyen Öncel, “Şeker ve Kurban Bayramları’ndaki toplam cironun yaklaşık yarısı arife günü gerçekleştiriliyor. Cumartesi gününden itibaren alışverişte bir canlılık gözlemliyoruz. Bayram alışverişinin cirolara ortalama yüzde 20-25 oranında katkı yapacağını söyleyebiliriz” dedi.

TURİSTE DE PAHALI

Fiyatların turistler için de pahalı hale geldiğini aktaran Öncel, yaz sezonu beklentilerini şöyle dile getirdi: “Geçen yıl turist alışverişi beklentimizin çok gerisinde kaldı. Sıkılaştırma politikalarının bir sonucu olarak yerli müşterinin alışverişinde de bir gerileme gözlemliyoruz. Kredi kartıyla alışverişe getirilecek her kısıtlama, yerli tüketimi biraz daha daraltacak.”

ÇİKOLATADAN ŞEKERE KAYDI

Gıda perakendesinde de arife günü zirve beklediklerini söyleyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Güzeldere, “Cirolarda yükselme var. Ama alışveriş yönü değişti. Kakao kriziyle çikolata fiyatları artınca tüketici şekere yöneldi. Misafirini tatlısız göndermek istemiyor” dedi.

AYAKKABICI ZORDA

Ayakkabıda iç talebin zayıf seyrettiğini olan talebin de ithal ürüne kaydığını söyleyen Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten ise şu yorumu yaptı: “Enflasyon halen yükselme eğiliminde, maliyetlerde düşüş olmadı. Uygulanan politikaları makro ölçekte destekliyoruz ama mikro ölçekte sektörler bazında destek olmazsa üretici ayakta kalamayacak. Hastaya ağır bir kemoterapi uyguluyorsunuz ama arada hastaya vitamin vermek gerek. Önümüzdeki bir yıl içinde yeniden toparlanma ve talepte açılma umut ediyoruz ama o gün geldiğinde bizim de ayakta olmamız gerek. Şu an düşen talepten kaynaklı üretimimiz yarı yarıya düştü.”

E-TİCARETTE 300 MİLYAR TL’LİK SATIŞ BEKLENTİSİ

Pandemi ile birlikte hızlı yükselişe geçen e-ticarette bayramdan beklenti yüksek. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, “Özellikle bayrama özel markaların ve pazaryerlerinin kampanyaları ile alışverişlerde yüzde 30 artış yaşandığını gözlemliyoruz. Tüm ürün gruplarında yüzde 25-30 arasında indirimlerin yapıldığı Şeker Bayramı döneminde 200-300 milyarlık bir satışın gerçekleşmesini bekliyoruz.”

Çevikoğlu bayramda ortalama sepet tutarının ise 750 lira civarında olacağını söyledi.

