Armağan Çağlayan Ayvalık'taki o fiyat listesini paylaşıp tepki gösterdi: 'Bayram diye cozutmayın'

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın belirlediği restoran fiyat listesine isyan etti. Fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaşan Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Edepli yiyin" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 13:54
Armağan Çağlayan Ayvalık'taki o fiyat listesini paylaşıp tepki gösterdi: 'Bayram diye cozutmayın'
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Yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından artan fiyatlarla ilgili düşüncelerini sık sık dile getiriyor. Çağlayan son olarak Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Listeyi X hesabından paylaşan Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesi" ifadelerini kullandı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ EKONOMİK DURUMA İTİRAZ ETTİM"

Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" dedi.

 


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