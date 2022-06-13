Yüksek gerilim hattı buğday tarlasını kül etti
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yüksek gerilim hattı tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, onlarca dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. Buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına müdahale etti. Dört bir yandan müdahale ettikleri yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, uzun çabalar sonunda alevleri kontrol etmeyi başardı.
Yangına müdahale etmeye çalışan bir itfaiye eri, toprak kanalın üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybedip düştü. Kısa sürede ayağa kalkan itfaiye eri, yangına müdahale etmeye devam etti.
Onlarca dönüm ekili buğdayın kül olduğu yangının tarladan geçen yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımın neden olduğu iddia edildi.
Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.
Video Haberler
- 6 kadına acı veda: Yakınlarından son görev...
- İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
- Taksiyi, tartıştığı kişilerin üstüne sürdü: 20 yaralı
- 4 ilde ‘sanal eskort’ dolandırıcılığı operasyonu
- Kayıp iki gencin telefonları parçalanmış halde bulundu
- Hırsızdan pişkin savunma: 'Çay içmeye geldim' dedi
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Silivri'de balık ölümlerine inceleme
- Uzman Çavuş YILDIRIM'ın cenazesi Sivas'a getirildi
- Şehit sözleşmeli er ÖZER, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı