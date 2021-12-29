Yüksek puan alıp, elenen yurttaşlardan KPSS isyanı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 11:25

Kamuda çalışmak için KPSS'ye giren ve yüksek puan alıp derece yapan ancak AKP iktidarının düzenlediği mülakatlar sonrası elenen yurttaşlar sert tepki gösterdi.

Yurttaşlar aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatta hangi kritere göre düşük puan aldıklarını sorarak iktidara isyan etti. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren yurttaşlardan biri, "İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS'de, bölümümde birinci oldum. Alanımda doktora yapıyorum. Hangi kıstasa göre elediniz?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında KPSS'de alanında birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten Sultan Fidan isimli öğretmen adayına destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı paylaşımla, KPSS’den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı’ya destek verdi.

Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Twitter'da "#mülakatahayır" etiketi ile tepki gösteren yurttaşların paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

