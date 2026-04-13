Yüksek Yerilim Hattı - 13 Nisan 2026

Ülkede basın ve ifade özgürlüğü ihlallerini seyrederken, telefonları değil, halkı sessize alıyoruz.

Hukuk devre dışı, demokrasi uçak modunda.

-Seçimde kaybedip birkaç yıl sonra, Bursa’da yapıldığı gibi operasyonla belediye başkanlığını ele geçirmeye ne denir?

-ARAk seçim 🙂

Siyaset kişilere indirgenip kişileştirildikçe, siyaset kişiliksizleşiyor.

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında “Fuck buddy’siyle evlendi” dediği için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Tuba Ulu özür diledi.

Engelli demokrasimizin “özürlü” stand-upçısı… 😞

Siyasette “gönül vermek” tarihe karıştı, “gönül ilişkileri” moda. Yine de seçmen “gönül koyunca” şaşırıyoruz…

Ziyafet de bizim milli zafiyetimiz Göbekistan’da… 🤷‍♂️

Yargı düzgün işlemeyince, yasadışı bahis ağları

Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunda “adalet toto” düzenlemeye başladı.

Yargıç yok, savcı yok… Oran var.

TOTOliter rejim :(

Önce, “Önce durumu kurtaralım, sonra vatanı kurtarırız” diyenlerden kurtarmak lazım vatanı…

AKP’nin ileri demokrasi stratejisi uzun MENZİLli. Tarikat ve barikatları yaygınlaştırarak ulaşıyorlar ileri demokrasiye :(

TBMM ve siyasi parti genel merkezleri girişlerinde “yüz tarama teknolojisi” kullanılması imkansız bizim memlekette. İlk denemede teknoloji kafayı yer, “yüz bulunamadı” hata mesajı verir :)

Partilerin “ihraç fazlaları” zayi olmasın! Onlar da birleşip yeni bir parti kursun: Lakayt Üçkağıtçılar Partisi (LÜP)…

Strateji yok, taktik yok. TikTok var.

Siyaset artık 15 saniyelik. Algoritma ideolojiyi yuttu :(