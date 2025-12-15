Yüksek Yerilim Hattı - 15 Aralık 2025

Teşhis: Çoklu organ yetmezliği!

Yasama, yürütme ve yargı (organları) devre dışı :(

***

Evet, askerliği de bedelli yaptı Ekrem İmamoğlu. Politikayı da Silivri’de bedelli yapıyor, sayın yargıç: “bedelli siyaset”…

***

Enver Aysever ve içerideki tüm yazar çizer ve gazetecilere:

Söylesem tutukluyorlar/özgürlük yok, sussam gönül razı değil.

Çektiğim eziyeti/zulmü bir ben bir de mahpushane duvarları bilir…

***

2026'da yine kemerler sıkılacak...

Kapitalizmin emniyet kemeri: kemerleri sıkmak 😞

***

AKP tarımı bitirdi, Toprak Mahsulleri Ofisi’ni batırdı.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek zararı yapıldı: 12 milyar TL.

Olsun…

Biz de ARPAlık üretiminde dünya şampiyonuyuz!

***

ÖNEMLİ UYARI: İstirmarcıların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız çocukları!

***

Asgari Ücret Tespit… şey… Tertip(hile/komplo) Komisyonu: Her yıl aynı senaryo, her yıl aynı oyun 🙂

***

Bizim politikacıları dinlerken kafama takılan soru: Ses yükseldiği için mi konuşmanın seviyesi düşer, yoksa konuşmanın düzeyi düştüğü için mi ses yükselir?

***

Diyetlerde de bazen minik TADilatlar yapmak gerekebilir… Kat çıkmadan göbeğe :)

***

Ana dilimizden daha iyi biliyoruz, “ana avrat” düz gitmeyi!

***

“Yolsuzluk sınırı”nın altında yaşayan devlet görevlilerine acilen “yolsuzluk yardımı” yapılsın!