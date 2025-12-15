Yüksek Yerilim Hattı - 15 Aralık 2025

Teşhis: Çoklu organ yetmezliği!
Yasama, yürütme ve yargı (organları) devre dışı :(
***
Evet, askerliği de bedelli yaptı Ekrem İmamoğlu. Politikayı da Silivri’de bedelli yapıyor, sayın yargıç: “bedelli siyaset”…
***
Enver Aysever ve içerideki tüm yazar çizer ve gazetecilere:
Söylesem tutukluyorlar/özgürlük yok, sussam gönül razı değil.
Çektiğim eziyeti/zulmü bir ben bir de mahpushane duvarları bilir…
***
2026'da yine kemerler sıkılacak...
Kapitalizmin emniyet kemeri: kemerleri sıkmak 😞
***
AKP tarımı bitirdi, Toprak Mahsulleri Ofisi’ni batırdı.
Cumhuriyet tarihinin en yüksek zararı yapıldı: 12 milyar TL.
Olsun…
Biz de ARPAlık üretiminde dünya şampiyonuyuz!
***
ÖNEMLİ UYARI: İstirmarcıların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız çocukları!
***
Asgari Ücret Tespit… şey… Tertip(hile/komplo) Komisyonu: Her yıl aynı senaryo, her yıl aynı oyun 🙂
***
Bizim politikacıları dinlerken kafama takılan soru: Ses yükseldiği için mi konuşmanın seviyesi düşer, yoksa konuşmanın düzeyi düştüğü için mi ses yükselir?
***
Diyetlerde de bazen minik TADilatlar yapmak gerekebilir… Kat çıkmadan göbeğe :)
***
Ana dilimizden daha iyi biliyoruz, “ana avrat” düz gitmeyi!
***
“Yolsuzluk sınırı”nın altında yaşayan devlet görevlilerine acilen “yolsuzluk yardımı” yapılsın!