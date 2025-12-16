'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' açıklandı: Türkiye zirvede!

Taste Atlas'ın açıkladığı listede Türk mutfağı büyük bir başarıya imza attı. Antakya künefesi dünyanın en iyi tatlısı seçildi. İlk 10’da yer alan üç Türk tatlısı, Türkiye’yi tatlı denince zirveye taşıdı.



İşte dünyanın en iyi tatlıları...