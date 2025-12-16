'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' açıklandı: Türkiye zirvede!

Taste Atlas'ın açıkladığı listede Türk mutfağı büyük bir başarıya imza attı. Antakya künefesi dünyanın en iyi tatlısı seçildi. İlk 10’da yer alan üç Türk tatlısı, Türkiye’yi tatlı denince zirveye taşıdı.
İşte dünyanın en iyi tatlıları...
20. Soufflé au Chocolat – Fransa
19. Kunāfah – Mısır
18.Bambalouni – Tunus
17. Nutella Crêpes – Fransa
16. Vánoční Cukroví – Çekya
15.Carlota de Limón – Meksika
14. Pisang Goreng – Endonezya
13. Pavê – Brezilya
12. Kladdkaka – İsveç
11. Cremolada – Peru
10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz
9. Tinginys – Litvanya
8. Crêpes Sucrées – Fransa
7. Tembleque – Porto Riko
7. Fıstıklı Sarma – Türkiye
5. Gaziantep Baklavası – Türkiye
4. Strudel di Mele – İtalya
3. Gelato al Pistacchio – İtalya
2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere
1. Antakya Künefesi – Türkiye