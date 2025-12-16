'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' açıklandı: Türkiye zirvede!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 13:18:00
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı değerlendirmeleri ve uzman eleştirmen puanlarını baz alarak dünyanın en iyi 100 tatlısı listesini yayımladı.

Taste Atlas'ın açıkladığı listede Türk mutfağı büyük bir başarıya imza attı. Antakya künefesi dünyanın en iyi tatlısı seçildi. İlk 10’da yer alan üç Türk tatlısı, Türkiye’yi tatlı denince zirveye taşıdı.

İşte dünyanın en iyi tatlıları...

20. Soufflé au Chocolat – Fransa

19. Kunāfah – Mısır

18.Bambalouni – Tunus

17. Nutella Crêpes – Fransa

 

16. Vánoční Cukroví – Çekya

 

15.Carlota de Limón – Meksika

14. Pisang Goreng – Endonezya

13. Pavê – Brezilya

 

12. Kladdkaka – İsveç

11. Cremolada – Peru

10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz

9. Tinginys – Litvanya

8. Crêpes Sucrées – Fransa

7. Tembleque – Porto Riko

7. Fıstıklı Sarma – Türkiye

5. Gaziantep Baklavası – Türkiye

4. Strudel di Mele – İtalya

3. Gelato al Pistacchio – İtalya

2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere

 

1. Antakya Künefesi – Türkiye

 

