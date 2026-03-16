Yüksek Yerilim Hattı - 16 Mart 2026

Manda yoğurt yapmış Saray/Külliye damına.

Yavrusunu yandaş kapmış, gördün mü?

***

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

“İngiltere’den daha iyi İngilizce öğretiyoruz.”

Şimdi sıra Türkçede, Sayın Bakan :)

***

İstanbul için İFTİRA VAKTİ!

***

Karl Marx yaşasaydı ve “Zincirlerimizden başka kaybedeceğimiz bir şeyimiz yok” deseydi… anında zincirlerlerdi :(

***

İyilerin dostu, kötülerin arkadaşı olan kişinin kalbi mi geniştir yoksa omurgası mı esnek? İyi midir, kötü mü?

***

Bomba haber: out

Bomba haberi: in

***

Nusret’ten rica etsek de bir güzel tuzlasa memleketi baştan aşağı…

Belki biraz arınırız şu kokuşmuş düzenden.

***

Suskunluk orucunu açma vakti geldi de geçiyor bile. Muhalifler de “ihtar sofrası”nda birleşsin!

***

Kabadayılık da tarihe karıştı.

Şimdi “kaba”lar var bir de “dayı”lar…

***

CHP'nin, “İBB davası TRT'den canlı yayınlansın” önerisi reddedildi.

Yanlı yayınlamaya devam 😞

***

Bırakın uzayı, dünyada hayat var mı?