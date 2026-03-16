Yüksek Yerilim Hattı - 16 Mart 2026

Manda yoğurt yapmış Saray/Külliye damına.
Yavrusunu yandaş kapmış, gördün mü?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
“İngiltere’den daha iyi İngilizce öğretiyoruz.”
Şimdi sıra Türkçede, Sayın Bakan :)
İstanbul için İFTİRA VAKTİ!
Karl Marx yaşasaydı ve “Zincirlerimizden başka kaybedeceğimiz bir şeyimiz yok” deseydi… anında zincirlerlerdi :(
İyilerin dostu, kötülerin arkadaşı olan kişinin kalbi mi geniştir yoksa omurgası mı esnek? İyi midir, kötü mü?
Bomba haber: out
Bomba haberi: in
Nusret’ten rica etsek de bir güzel tuzlasa memleketi baştan aşağı…
Belki biraz arınırız şu kokuşmuş düzenden.
Suskunluk orucunu açma vakti geldi de geçiyor bile. Muhalifler de “ihtar sofrası”nda birleşsin!
Kabadayılık da tarihe karıştı.
Şimdi “kaba”lar var bir de “dayı”lar…
CHP'nin, “İBB davası TRT'den canlı yayınlansın” önerisi reddedildi.
Yanlı yayınlamaya devam 😞
Bırakın uzayı, dünyada hayat var mı?