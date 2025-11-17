Yüksek Yerilim Hattı - 17 Kasım 2025

Denize sıfır villalarda yaşayabilmek için karşı oldular Deniz’e.
Sıfırladılar halkın umutlarını…
*
Yağlamayanı yağmala.
İktidarın medya kayyum stratejisi :(
*
Türkiye’deki “kraldan fazla kralcılar” krallıkla yönetilen ülkelere gönderilsin 🙂
*
Yerli ve milli yandaş medyamızı yarattık elhamdulillah… Dünyada PRESS, Türkiye’de pREİS 🙂
*
Yavaş’a soruşturma var, Gökçek’e yok: Çifte SUÇandart!
*
Genç nesil deizme yöneliyor. Orta yaş ve üstü DİYETİZMe 🙂 Yeni kuşak Tanrı’yı sorguluyor, eski kuşak tartıyı…
*
“Yalan bilgiyi alenen yayma” işini en sık yapan politikacıları sorgulayın. Haber ve yorumlarıyla halkı bilgilendiren gazeteci ve yazarları değil!
*
Tele1’iciler YouTube’da Tele2 açtı. Kayyumcular da Kayyum2’ye başlayacakmış :)
*
Tombiş kraliçe: KİLOpatra :)