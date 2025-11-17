Yüksek Yerilim Hattı - 17 Kasım 2025

Denize sıfır villalarda yaşayabilmek için karşı oldular Deniz’e.

Sıfırladılar halkın umutlarını…

*

Yağlamayanı yağmala.

İktidarın medya kayyum stratejisi :(

*

Türkiye’deki “kraldan fazla kralcılar” krallıkla yönetilen ülkelere gönderilsin 🙂

*

Yerli ve milli yandaş medyamızı yarattık elhamdulillah… Dünyada PRESS, Türkiye’de pREİS 🙂

*

Yavaş’a soruşturma var, Gökçek’e yok: Çifte SUÇandart!

*

Genç nesil deizme yöneliyor. Orta yaş ve üstü DİYETİZMe 🙂 Yeni kuşak Tanrı’yı sorguluyor, eski kuşak tartıyı…

*

“Yalan bilgiyi alenen yayma” işini en sık yapan politikacıları sorgulayın. Haber ve yorumlarıyla halkı bilgilendiren gazeteci ve yazarları değil!

*

Tele1’iciler YouTube’da Tele2 açtı. Kayyumcular da Kayyum2’ye başlayacakmış :)

*

Tombiş kraliçe: KİLOpatra :)