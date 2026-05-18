Yüksek Yerilim Hattı - 18 Mayıs 2026

18.05.2026 04:00:00
Erdinç Utku
Müsait bir yerde tutuklar mısınız beni lütfen?
Müsait bir yerde tutuklar mısınız beni lütfen?

*

Eskiden siyaset dikenli gül bahçesiydi.

Şimdi rüzgâr gülü bahçesi…

Rüzgâr nereden eserse, rozet oraya dönüyor.

*

Bandırma Vapuru’yla kurtarılan vatanı, Kandırma Vapuru’yla batırıyorlar.

Yurtta batış, dünyada batış …

*

Maaşları kuşa çevirince ekonomi uçuşa geçmez. Devlet kuşunun kanatları kırılmış olur…

*

Kayyum, casusluk davası, İBB davası, mutlak butlan, parti kapatma… İktidarın stratejisi net: yağmalama düzenine “dur” diyeni yağmala!

*

Siyasete de yabancı oyuncu kuralı uygulansın. 

Başka partiden transferler en fazla 14 politikacıyla sınırlansın!

*

İktidar: Elimizde seks kaydınız var.

Muhalefet: Elimizde ses kaydınız var.

Egemenlik kayıtsız şartsız “kayıtlı demokrasi”nindir…

*

“Yarım porsiyon demokrasi”yle halkı oyalıyorlar… Temcit pilavı üstü kuru kalabalık karın doyurmuyor.

Kurtlar sofrasında azınlık tok geğirirken, garibanın tenceresi boş; çoğunluk açlık ve yoksulluk sınırı altında sürünüyor.

*

“Tarikat-Siyaset-Mafya” şeytan üçgenini taşlayın!

Dini, istismarcılardan arındıralım…

*

Bir kesimin fakirlik belgesi var,

diğerlerinin “fuck’erlık” belgesi.

Halka reva görülense: açlık belgesi.

BELGEsel demokrasi…

*

19 Mayıs:

Atatürk’ün adını anmama

ve “Atatürk” dememek için

kırk takla atılan dil jimnastiği bayramı…

*

Issız bir adaya düşsem yanıma “dünyanın tüm yalnızlarını” alırdım…

*

Ar damarı Çatlayanlar Partisi (AÇP) kurulsa açık ara iktidar olur. Slogan da hazır: Kırmızı çizgimiz, kızarmayan yüzümüz!

*

Milli parklar yapılaşmaya açıldı.

“Residans manzaralı milli parklar”,  bizim yerli ve milli icadımız…

