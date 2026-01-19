Yüksek Yerilim Hattı - 19 Ocak 2026

“Bıçak kemiğe dayandı” diyenin, kemiklerini kırıyorlar bizim diyarlarda.

“Kemik sesi”, çok seslilik rejimi göstergesi…

***

“Tarih yazıyoruz” diye diye cumhuriyetin tüm kazanımlarını tarih yapıyorlar 😞 Devlet hastaneleri, devlet okulları, fabrikalar… Emin olun, tarih sizi hiç iyi yazmayacak!

***

Göğüs, popo, bacak fabrikası medyamız “açık saçık” ama “özgür” değil…

***

Dört yanından pislik fışkırıyor, ataların kanlarıyla kurtardığı memleketin: memLEKEt :(

***

İstanbul’un göbeğinde çete savaşı: 37 kurşun, sokak ortasında infaz. “Küçük Amerika” tutmayınca “Küçük Teksas”a çevirdiler memleketi…

***

Yeni geliştirilen yapay zeka destekli giyilebilir bir ürün, duruş bozukluklarını algılayarak kullanıcıyı anlık uyarıyor ve omurga sağlığının korunmasına yardımcı oluyormuş.

Dik durmakta sıkıntı çeken omurgasız politikacılara duyurulur!

***

Dünür de bir tür donör aslında: elinde neyi varsa veren…

***

Türkiye’de 7 işçiden sadece 1’i bir sendikalı. O yüzden

“yedi”ler bitirdiler işçinin emekçinin hakkını. 7 kişi ortak sendikaya girmeyi bırakıp, sendika üyesi olma zamanıdır şimdi!

***

Türkiye konut fiyatında OECD’yi solladı; artış 17 kata çıktı.

“Dünyada mekân, ahirette iman” devri kapandı.

Yeni slogan belli:

Dünyada emlak fiyatlarında imansızlık, ahirette 2 metrekarelik mezar mekânı…

***

Akkuyu Nükleer Güç Santrali enerji üretir, AKPkuyu kara deliği ise açlık, yoksulluk ve umutsuzluk!

Hazineyi sıfırlamakla kalmaz, emeklinin, emekçinin ve dar gelirlinin elinde avucunda ne varsa yutar. 😡

***

Jet hızıyla çıkarılan ısmarlama yasalarla ve jetlerde uyuşturucu eşliğinde yenen yurttaşın parası…

“Jet seçim” pekler bu pisliği ancak 😞

Jet hızıyla fırlatmalı iktidarı koltuktan!