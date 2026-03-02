Yüksek Yerilim Hattı - 2 Mart 2026

Komşuda pişer, mültecisi bize düşer: sıcak savaş!
*
Dişime köprü yaptıracağım ama AKP iktidarının onu da “ağız içi geçiş garantili yatırım” diye yabancılara satışa çıkarmasından tedirginim :)
*
Teneffüs zilinin "Kâbe’de hacılar Hu der" ilahisi ile değiştirilmesine tepki gösteren veli gözaltına alındı.
“İlahi adalet” sonsuz teneffüste, bizim memlekette :(
*
Hangi taşı kaldırsan altından İsrail ve ABD çıkıyor. USAndık artık, taş üstünde taş bırakmamalarından :(
*
Diplomasisiz Erdoğan!
*
Yakamızdan düşmeyenler yüzünden, iki yakamız bir araya gelemiyor.
Yakalarına yapışalım hep birlikte!
*
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için vazgeçilmez bir ilkedir.
Bizde yargı bağımsızdır, özellikle de hukuktan ve adaletten tamamen bağımsız :(
*
Vurdum “doymazlık”tan vaz geç ve uygula artık şu diyeti!
*
İstanbul, belediye başkanını içeri atan Şahsım rejimine direniyor:
İSYANbul!
*
Ülkeye demokrasinin gelmesi zor görünüyor 😞
Partiye “parti içi demokrasi” getirelim!
Parti içinde prova yapalım, demokrasi gelirse yabancılık çekmeyiz 🙂
*
Muhalif, muhalefete de muhaliftir.
Hatta kendine bile.
Aynada hatasını görürse, en sert eleştiriyi kendine yapar.
Çünkü muhaliflik bir pozisyon değil, sürekli bir sorgulama hâlidir.
Tek rozeti vardır: Vicdanı.
*
Hangi açıdan bakarsan bak “memleketin hâli” içler acısı: Bakış ACIsı…