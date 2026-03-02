Yüksek Yerilim Hattı - 2 Mart 2026

Komşuda pişer, mültecisi bize düşer: sıcak savaş!

*

Dişime köprü yaptıracağım ama AKP iktidarının onu da “ağız içi geçiş garantili yatırım” diye yabancılara satışa çıkarmasından tedirginim :)

*

Teneffüs zilinin "Kâbe’de hacılar Hu der" ilahisi ile değiştirilmesine tepki gösteren veli gözaltına alındı.

“İlahi adalet” sonsuz teneffüste, bizim memlekette :(

*

Hangi taşı kaldırsan altından İsrail ve ABD çıkıyor. USAndık artık, taş üstünde taş bırakmamalarından :(

*

Diplomasisiz Erdoğan!

*

Yakamızdan düşmeyenler yüzünden, iki yakamız bir araya gelemiyor.

Yakalarına yapışalım hep birlikte!

*

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için vazgeçilmez bir ilkedir.

Bizde yargı bağımsızdır, özellikle de hukuktan ve adaletten tamamen bağımsız :(

*

Vurdum “doymazlık”tan vaz geç ve uygula artık şu diyeti!

*

İstanbul, belediye başkanını içeri atan Şahsım rejimine direniyor:

İSYANbul!

*

Ülkeye demokrasinin gelmesi zor görünüyor 😞

Partiye “parti içi demokrasi” getirelim!

Parti içinde prova yapalım, demokrasi gelirse yabancılık çekmeyiz 🙂

*

Muhalif, muhalefete de muhaliftir.

Hatta kendine bile.

Aynada hatasını görürse, en sert eleştiriyi kendine yapar.

Çünkü muhaliflik bir pozisyon değil, sürekli bir sorgulama hâlidir.

Tek rozeti vardır: Vicdanı.

*

Hangi açıdan bakarsan bak “memleketin hâli” içler acısı: Bakış ACIsı…