Yüksek Yerilim Hattı - 20 Nisan 2026

Silah taşıyan çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız çocuklarınızı!
Siyasette akraba kayırmacılığı, akraba evliliği gibidir: sakat demokrasi doğurur.
“İntihar süsü” veriyoruz, polis müdahalesiyle öldürdüğümüz hak hukuk adalet ve demokrasimize :(
Sorgulamayı erteleyenler, bir gün sorgusuz sualsiz, sorguya bile çekilmeden içeri tıkılır. Gelin, bunu sorgulayalım isterseniz!
“Dindar nesil” yetiştireceklerdi, önce “kindar nesil” ürettiler, sonra KANdar 😞
Kin eken, kan biçer…
Okullara güncel fişler:
Ali silah at.
Polis Ali’yi yakala.
Öğretmenim can güvenliği için eylem yap.
Bakan istifa et. Hemen istifa et.
“Soruşturmacı gazetecilik” yerini “sokuşturmacı gazetecilik”e bıraktı.
Çakma gazetecilerin tek derdi, karşı tarafa “çakmak.” 😏
Gemileri yaktılar iyice demokrasiyle. Tek dertleri gemiciklerini yüzdürmek :(
Bir dizi soru:
Tamam diziler çok kötü. Şiddet içeren dizileri izleyen ve reyting rekoru kırdıranlar iyi mi? Düzgün ve düzeyli senaryoların artık TV’lerde yer almamasını sağlayanlar, kötü dizi müptelası “iyi insanlar” mı yoksa?
Macaristan’ın tek adamı devrildi. Sıra Acaristan’da 🙂
Seçimler Pazar günü yapıldığı için mi hep “Serbest Pazar” zihniyeti kazanıyor?
Erdoğan: “Türk demokrasisi önümüzdeki dönemde hak ettiği ana muhalefete kavuşacak.”
Muhalefet olarak sizin başkanlığınızdaki AKP’yi hak ediyor demokrasimiz…