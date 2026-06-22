Yüksek Yerilim Hattı - 22 Haziran 2026

Çamur at, fezLEKEsi kalsın…

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- Kavuğa ihanet edip Külliye’ye biat eden sanatçıya(!) ne denir?

- dalKAVUK.

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İktidardan belediyelere operasyon dalgası, ana muhalefetten ihraç dalgası… Demokrasi bayrağımız dalga dalga dalgalanıyor!

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun röportajından sonra siyaset literatürüne yeni bir unvan eklendi: “Bir Bilmeyen.

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“Piro”s Zaferi…

(Pirus Zaferi: MÖ 3. yüzyılda Epir Kralı Pirus’un ağır kayıplarla kazandığı savaşlardan adını alan, kazançtan çok kayıp getiren zafer.)

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Bir ülkede öğretmenlere ters kelepçe takılıyorsa, işler ters gidiyor demektir. Ders zili susar, demokrasi alarmı çalar.

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- Kayyumun atadığı kayyuma ne denir?

- Kayyumcuk!

Oyla açılamayan kapıları, oyalamayla açar çünkü…

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"NATO'ya hayır" kampanya sitesine getirilen erişim engeline hayır!

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12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü yasaklara rağmen yapıldı.

Memlekette her türlü “ibnelik” serbest, LGBTİ+ yasak!

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Yazar çizer ve aydınlardan sonra şimdi de öğretmenleri içeri alıyorlar.

İktidarın “hapishaneleri okula dönüştürme projesi” son hızla devam ediyor…

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Bir zamanlar bu memleketin insanı Japon gülüydü İlhan abi(Selçuk); kışta açar, fırtınada direnirdi. Şimdi rüzgâr gülü oldu. Hangi taraftan eserse oraya “dönüyor”…

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8 yaşında serum, 10 yaşında retinol…

Çocuklarda kozmetik ve cilt bakım takıntısı (kozmetikoreksiya) alarm veriyor.

Hoş geldin bebek yaşama sırası sende

Senin yolunu gözlüyor

Retinol, tonik, serum, nemlendirici,

kapatıcı, allık filan

Maskara dudak parlatıcısı falan...

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Beş yandaş şirkete üretmedikleri elektrik için 559 milyon dolar garanti ödemesi yapıldı.

İktidar yandaş şirketlerden “elektrik almış”…

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Elinizi korkak alıştırmayın, seçmenleri de ihraç edin! Onların yerine de siz oy kullanırsınız :)

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Türkiye, 1963 yılından beri 63 yıldır Avrupa Birliği’ne üye olmaya çalışıyor. 2 yıl sonra, 65 yılı doldurunca “aday üyelikten emekli” olabilir mi, yoksa 67 yılı beklemek mi lazım?