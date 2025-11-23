Yüksek Yerilim Hattı - 23 Kasım 2025

“Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” anketinden “hiçbiri” çıktı!
HİÇBİRİ adında parti kuralım hemen :)
***
Yüksek dozlu ilaçlama ve gıda zehirlenmesi…
İş kazası… Trafik kazası… Maden kazası...
Zart kazası... Zurt kazası...
KAZARA YAŞIYORUZ...
***
İmralı’da imara açacaklar vatanı: İmarlı…
***
Okullarda çocukların “beslenme çantası” boş.
Bir avuç yandaşın “besleme çantası” tıka basa dolu ama…
***
İttifak, memleketin sonunu getirme AĞına dönüştü: ihaNET!
***
Muhalif televizyonları kayyum tehdidiyle susturuyorlar. Tele bir, iki, üç… TIP!
Basın özgürlüğü yayından kaldırıldı.
***
Minareye kılıf ihalesi hangi tarikata verildi, bilen var mı?
***
Para karşılığı kafasını kuma gömen gazetecilere de DEVE KURUŞU denilsin! Deve kuşu bile bu kadar eğilmiyor :(
***
7 kişi anlaştık, ortak İmralı’ya gideceğiz…
***
Memleket perişan, aklını aldılar milletin! Çaresiz ülkenin yazarı çizeri düşünürü ChatGPT’ye akıl danışır oldu. Kafayı yeme sırası yapay zekada :)