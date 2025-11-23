Yüksek Yerilim Hattı - 23 Kasım 2025

“Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” anketinden “hiçbiri” çıktı!

HİÇBİRİ adında parti kuralım hemen :)

***

Yüksek dozlu ilaçlama ve gıda zehirlenmesi…

İş kazası… Trafik kazası… Maden kazası...

Zart kazası... Zurt kazası...

KAZARA YAŞIYORUZ...

***

İmralı’da imara açacaklar vatanı: İmarlı…

***

Okullarda çocukların “beslenme çantası” boş.

Bir avuç yandaşın “besleme çantası” tıka basa dolu ama…

***

İttifak, memleketin sonunu getirme AĞına dönüştü: ihaNET!

***

Muhalif televizyonları kayyum tehdidiyle susturuyorlar. Tele bir, iki, üç… TIP!

Basın özgürlüğü yayından kaldırıldı.

***

Minareye kılıf ihalesi hangi tarikata verildi, bilen var mı?

***

Para karşılığı kafasını kuma gömen gazetecilere de DEVE KURUŞU denilsin! Deve kuşu bile bu kadar eğilmiyor :(

***

7 kişi anlaştık, ortak İmralı’ya gideceğiz…

***

Memleket perişan, aklını aldılar milletin! Çaresiz ülkenin yazarı çizeri düşünürü ChatGPT’ye akıl danışır oldu. Kafayı yeme sırası yapay zekada :)