Yüksek Yerilim Hattı - 23 Kasım 2025

23.11.2025 04:00:00
Erdinç Utku
“Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?” anketinden “hiçbiri” çıktı!

HİÇBİRİ adında parti kuralım hemen :)

 

***

 

Yüksek dozlu ilaçlama ve gıda zehirlenmesi…

İş kazası… Trafik kazası… Maden kazası...

Zart kazası... Zurt kazası...

KAZARA YAŞIYORUZ...

 

***

 

İmralı’da imara açacaklar vatanı: İmarlı…

 

***

 

Okullarda çocukların “beslenme çantası” boş. 

Bir avuç yandaşın “besleme çantası” tıka basa dolu ama…

 

***

 

İttifak, memleketin sonunu getirme AĞına dönüştü: ihaNET!

 

***

 

Muhalif televizyonları kayyum tehdidiyle susturuyorlar. Tele bir, iki, üç… TIP! 

Basın özgürlüğü yayından kaldırıldı.

 

***

 

Minareye kılıf ihalesi hangi tarikata verildi, bilen var mı?

 

***

 

Para karşılığı kafasını kuma gömen gazetecilere de DEVE KURUŞU denilsin! Deve kuşu bile bu kadar eğilmiyor :(

 

***

 

7 kişi anlaştık, ortak İmralı’ya gideceğiz…

 

***

 

Memleket perişan, aklını aldılar milletin! Çaresiz ülkenin yazarı çizeri düşünürü ChatGPT’ye akıl danışır oldu. Kafayı yeme sırası yapay zekada :)

