Yüksek Yerilim Hattı - 23 Mart 2026

İstanbul’u dinliyorum

gözlerim GÖZ ALTINDA

Demokrasim tutuklu…

- Tiyatrocuların yaptığı dedikoduya ne denir?

- dedi GODOT!

Turpun küçüğü yetmez, Türkiye’deki ‘Trump’ın küçüğü’ de açıklansın :)

At eti izi, it eti izine karıştı. En güvenlisi kafayı yemek :)

ABD karşıtlığı, Çin'de de olsa gidip alınız!

Obez için “grillfriend”, “girlfriend”ten her zaman daha önemlidir :)

(Obez için “kızartma/ızgara arkadaşı”, her zaman “kız arkadaşı”ndan daha önemlidir :)

7 kişi anlaştık, aramızda para toplayıp ortak ahkam keseceğiz...

Uygun bir TV kanalı arıyoruz...

Adalet mal varlığının temelidir!

Mülk yetmiyor, banka hesap dökümleri de lazım…

Kızlar! Sadık adında bir erkekle evlenin, en azından “Sadık” bir eşiniz olur :)

Eskiden Çanakkale geçilmezdi, şimdi vatan yol geçen hanı oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, figüran olarak “Ekmek Teknesi”nde oynamış. Şimdi de figüran olarak milletin ekmeğiyle oynuyor :(