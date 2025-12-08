Yüksek Yerilim Hattı - 8 Aralık 2025

Coğrafya kader değildir.
Tarihten ders almamak,
edebiyatı ve felsefeyi es geçmek
ve matematikle barışamamak
kaderdir…
*
Kızımızı ne mühendisler, mimarlar, öğretmenler istedi de vermedik. Hepsi işsiz…
*
Çilingir sofrasında seviyeyi düşürmeden RAKImı yükseltmektir muhabbetin ALAsı…
*
“Başımıza daha neler gelecek?” diye kaygılanmıyoruz artık en azından. Başımızdakinden daha kötüsü gelemez başımıza 🙂
*
Tele 1 kayyumla susturuldu, “Sözcü”ye ayar çekiliyor. Şimdi herkesin gözü “Halk”ta… Böyle giderse sıra, telefonundan canlı yayın yapan yurttaşa gelecek :(
*
5 çocuk babası işsiz yurttaş belediye önünde kendini yaktı.
Ben yanmazsam
Sen yanmazsan
Biz yanmazsak,
Karanlıklar çıkmaz aydınlığa ve yurttaş kendini yakar :(
*
Tüm diktatörler KANkadır…
*
Dikkat: 2026 sahte çıkabilir!
Sorun sahte içkiden daha vahim: “Sahtecilik yılı 2025”ten sonra “sahte yıl 2026” kapıda…
*
Bütçeden aslan payı yandaş ve sermayeye gidiyor. “Emekli ve emekçilerin bütçeden hakkı” = “bütçe açığı ve bütçe açlığı” :(
*
Selfie tarikatının müritleriyiz hepimiz. Her şey “hikâye”(story)! Yaşasın ‘reel’alite…