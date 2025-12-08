Yüksek Yerilim Hattı - 8 Aralık 2025

Coğrafya kader değildir.

Tarihten ders almamak,

edebiyatı ve felsefeyi es geçmek

ve matematikle barışamamak

kaderdir…

*

Kızımızı ne mühendisler, mimarlar, öğretmenler istedi de vermedik. Hepsi işsiz…

*

Çilingir sofrasında seviyeyi düşürmeden RAKImı yükseltmektir muhabbetin ALAsı…

*

“Başımıza daha neler gelecek?” diye kaygılanmıyoruz artık en azından. Başımızdakinden daha kötüsü gelemez başımıza 🙂

*

Tele 1 kayyumla susturuldu, “Sözcü”ye ayar çekiliyor. Şimdi herkesin gözü “Halk”ta… Böyle giderse sıra, telefonundan canlı yayın yapan yurttaşa gelecek :(

*

5 çocuk babası işsiz yurttaş belediye önünde kendini yaktı.

Ben yanmazsam

Sen yanmazsan

Biz yanmazsak,

Karanlıklar çıkmaz aydınlığa ve yurttaş kendini yakar :(

*

Tüm diktatörler KANkadır…

*

Dikkat: 2026 sahte çıkabilir!

Sorun sahte içkiden daha vahim: “Sahtecilik yılı 2025”ten sonra “sahte yıl 2026” kapıda…

*

Bütçeden aslan payı yandaş ve sermayeye gidiyor. “Emekli ve emekçilerin bütçeden hakkı” = “bütçe açığı ve bütçe açlığı” :(

*

Selfie tarikatının müritleriyiz hepimiz. Her şey “hikâye”(story)! Yaşasın ‘reel’alite…