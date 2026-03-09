Yüksek Yerilim Hattı - 9 Mart 2026

Hamdolsun… AKP iktidarı sayesinde o da halledildi :(

***

AKP, bir arada yaşamanın ortak zemini olan laikliği kutuplaşma aracına dönüştürüyor : la-“ikilik” :(

***

“Kan kardeşi”ydik eskiden.

“Kin kardeşi” yaptılar hepimizi… :(

***

ABD-İsrail-İran savaşını yorumlayan yandaş yazar: Ekonomide A ve B planları yetmeyebilir, C ve D gerekebilir.

A,B, C veya D planı yok. Sadece ABD planı var AKP’nin!

***

Bir lise öğrencisi, öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdü.

Bana bir harf öğretene, 40 yıl

katil olurum 😞

***

İlahi eşliğinde yandaşa ihale indiragandi yapılıyor yeni Türkiye’de… Takdiri ihale!

***

“Her Türk asker doğar”sa, zorunlu askerliğe ne gerek var? “Bedelli askerlik” de neyin nesi?

***

Türkiye’ye “sığlık turizmi” başlatılsa…

Ekonomi düzelir, köşe oluruz.

Üç gün, iki gece…

Bol slogan, az düşünce!

***

“Kral çıplak!” diye bağırmayıp sustuğumuz için taçlandırıyoruz “korku ve teslimiyet krallığı”nı 😞

Kral’ın başındaki taç, bizim sessizliğimiz…

***

Trump kumPAS veriyor, iktidar iftirayı atıyor CHP’nin kalesine:

“Trump–AKP ortak yapımı bir siyasi kumpastır, İBB’ye yargı kuşatması”

***

Her iki kadından biri dijital şiddet görüyor. Çevrimiçi taciz riskleri erkeklerin 27 katı: DİŞİtal şiddet 😔

***

Türkiye’de kadına şiddet çocukluk yaşlarına kadar indi.

“Gelinlik kız” yaşına gelemeden, “ölümlük kız” yaşına basıyor bizim kız çocuklarımız :(