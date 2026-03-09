Yüksek Yerilim Hattı - 9 Mart 2026

Hamdolsun… AKP iktidarı sayesinde o da halledildi :(
***
AKP, bir arada yaşamanın ortak zemini olan laikliği kutuplaşma aracına dönüştürüyor : la-“ikilik” :(
***
“Kan kardeşi”ydik eskiden.
“Kin kardeşi” yaptılar hepimizi… :(
***
ABD-İsrail-İran savaşını yorumlayan yandaş yazar: Ekonomide A ve B planları yetmeyebilir, C ve D gerekebilir.
A,B, C veya D planı yok. Sadece ABD planı var AKP’nin!
***
Bir lise öğrencisi, öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdü.
Bana bir harf öğretene, 40 yıl
katil olurum 😞
***
İlahi eşliğinde yandaşa ihale indiragandi yapılıyor yeni Türkiye’de… Takdiri ihale!
***
“Her Türk asker doğar”sa, zorunlu askerliğe ne gerek var? “Bedelli askerlik” de neyin nesi?
***
Türkiye’ye “sığlık turizmi” başlatılsa…
Ekonomi düzelir, köşe oluruz.
Üç gün, iki gece…
Bol slogan, az düşünce!
***
“Kral çıplak!” diye bağırmayıp sustuğumuz için taçlandırıyoruz “korku ve teslimiyet krallığı”nı 😞
Kral’ın başındaki taç, bizim sessizliğimiz…
***
Trump kumPAS veriyor, iktidar iftirayı atıyor CHP’nin kalesine:
“Trump–AKP ortak yapımı bir siyasi kumpastır, İBB’ye yargı kuşatması”
***
Her iki kadından biri dijital şiddet görüyor. Çevrimiçi taciz riskleri erkeklerin 27 katı: DİŞİtal şiddet 😔
***
Türkiye’de kadına şiddet çocukluk yaşlarına kadar indi.
“Gelinlik kız” yaşına gelemeden, “ölümlük kız” yaşına basıyor bizim kız çocuklarımız :(