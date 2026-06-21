Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı: Süre yetmedi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15’te başladı ve saat 13.00’te sona erdi.

Sınavda adaylara Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Sınav çıkışında adayların ilk değerlendirmelerinde özellikle Türkçe sorularının belirleyici olduğu görüşü öne çıktı. Paragraf, anlam bilgisi ve dikkat gerektiren soruların adayları zorladığı, sınavın zaman yönetimi açısından da ayırt edici olduğu belirtildi.

AYT VE YDT BUGÜN

YKS maratonu bugün yapılacak ikinci ve üçüncü oturumlarla sona erecek. Saat 10.15’te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 627 bin 960 adayın katılması bekleniyor. AYT’de adaylara Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinden 40, sosyal bilimler-2 testinden 40, matematik testinden 40 ve fen bilimleri testinden 40 soru sorulacak. Adaylara 160 soruluk sınav için 180 dakika süre verilecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak. Adaylara 120 dakika süre verilecek YDT’de 80 soru yer alacak. Sınav Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş dilde uygulanacak. YDT’ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941 ve Fransızcadan 919 aday başvurdu. Böylece YDT’ye toplam 203 bin 639 adayın katılması bekleniyor.

DÖRT İLÇEDE İLK KEZ

Antalya’nın Gazipaşa, Konya’nın Ilgın, Aydın’ın Kuşadası ve Trabzon’un Of ilçelerinde bu yıl ilk kez YKS yapıldı. Böylece adayların sınav merkezlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamanın kapsamı genişletildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un paylaştığı bilgilere göre, sınava başvuran adayların 978 bin 408’ini Anadolu lisesi, 514 bin 809’unu meslek lisesi, 294 bin 52’sini açık öğretim lisesi, 186 bin 800’ünü imam hatip lisesi, 104 bin 273’ünü ise fen lisesi mezunları oluşturdu. Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğu açıklandı.

50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın YKS’ye başvurması da dikkat çeken veriler arasında yer aldı.

YKS maratonu bugün yapılacak AYT ve YDT oturumlarıyla tamamlanacak. Sonuçlar 22 Temmuz’da duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih sürecine girecek