Yüksekova Belediyesi'nden üç dilde tabela uygulaması
Hakkari'de Yüksekova Belediyesi, ilçenin giriş ve çıkış noktalarına Türkçe, Kürtçe ve Farsça dillerinde tabela astığını duyurdu.
Hakkari'de Yüksekova Belediyesi çok dilli tabela uygulamasını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada ilçenin giriş ve çıkış noktalarına Türkçe, Kürtçe ve Farsa dillerinden oluşan tabelalar asıldığı duyuruldu.
Giriş çıkışlara asılan tabelalarda 'Hoş Geldiniz' ve 'Uğurlar Olsun' ifadelerine yer verildi.
Yüksekova-Hakkari karayolunda ve Şemdinli-Yüksekova sınırında konulan tabelalarda Türkçe, Kürtçe dilde yazı yazılırken, Yüksekova-Esendere yolunda ise iki dilin yanısıra Farsça da yazıldı.
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