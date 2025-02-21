Yüksekova-Esendere karayoluna çığ düştü: Çok sayıda araç mahsur kaldı!

Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan Yüksekova-Esendere karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yol, çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Yüksekova-Esendere karayoluna çığ düştü: Çok sayıda araç mahsur kaldı!
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:02

Yüksekova-Esendere karayoluna Kısıklı köyü yakınlarında öğle saatlerinde çığ düştü.

Çığdan dolayı çok sayıda aracın mahsur kaldığı yolun yeniden açılması için harekete geçen Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, zorlu bir çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.


Etiketler: #çığ #karayolu #Mahsur #Yüksekova

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