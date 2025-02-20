Üzerine çığ düşen operatör son anda kurtuldu

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:44

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:55

Başkale ilçesine 68 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nin yolu, bir hafta önce çığ düşmesi sonucu kapandı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolu açmak için bölgeye gitti. Ancak yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri arasında ilerleyen iş makinesinin üzerine aniden çığ düştü.

Çığın geldiğini fark eden operatör, son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. İş makinesi ise kar yığını altında kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, çığ altında kalan iş makinesini çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iş makinesi kurtarıldı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

Çığ anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden operatör, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "Tam çalışma yaparken bir anda üzerimize çığ düştü. Son anda kaçmayı başardım" dedi.