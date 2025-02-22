Yüksekova'da çığ düştü: Kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı!

Yüksekova ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yığınlarının Kolbaşı köyü yakınlarına kadar ulaştığı aktarıldı.

Yüksekova'da çığ düştü: Kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı!
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 15:20

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #çığ #kar kütlesi #Yüksekova #hakkari

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