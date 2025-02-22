Yüksekova'da çığ düştü: Kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 15:20

Güncelleme: 22.02.2025 - 15:20

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.