Yumaklı'dan yangınlarla ilgili yeni açıklama: 'Haftasonuna kadar yoğun bir hassasiyet gerekiyor'

Yayınlanma: 18.08.2024 - 12:22

Güncelleme: 18.08.2024 - 13:40

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

İzmir'in Karşıyaka ve Urla ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlardaki yangınlar havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı, Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kentte 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi. Bölgede havanın aydınlanmasıyla çalışmalar, 2 uçak ve 7 helikopterin desteğiyle sürüyor.

Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına da gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi. Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.

YAMANLAR, URLA VE GÖYNÜK KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bugün güzel haberlerinin olduğunu ifade etti.

Dünden bugüne 8 aktif yangınla mücadele edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bunlardan şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Karşıyaka Yamanlar'da şehre bakan bölümü itibariyle herhangi bir riskin olmadığının açıklamasını yapmıştık. Arkadaşlarımız yanan kısımları üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı. Çok şükür an itibariyle İzmir Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Bolu Göynük'teki yangının da sarp araziler ve uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alanda gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, arkadaşlarının çok çetin mücadele verdiğini vurguladı.

Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol altına alındı bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette.

Üçüncü yangın dün akşam İzmir Urla'da, makilik bir alanda çıkan bir yangındı. Ekiplerimiz hemen oraya intikal ettiler. Müdahaleye başladılar. Yine yerel yönetimlerden, belediyelerden Sayın Valimizin koordinasyonunda, emniyet ekipleri TOMA'lar yani oraya müdahale edebilecek kimler varsa gittiler ve müdahale etmeye başladılar. Yakında bir site vardı, buranın risk altında olduğu düşüncesiyle Valilik tarafından boşaltılmasına karar verildi. Burası da tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ya da bir can kaybı ya da yaralanma yok çok şükür orada. Halihazırda yine soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız orman teşkilatı, üst taraftaki makilik ve otluk alanda da yeniden bir risk oluşmaması adına çalışmalarına devam edecekler. Soğutma çalışmaları burada da 2 uçak ve 1 helikopterle sürmüş olacak. Burayı da kontrol altında diyoruz."

''YOĞUN BİR HASSASİYET GEREKİYOR''

Yumaklı devam eden 5 yangının olduğunu ve söndürme mücadelesinin devam ettiğini açıklayarak ''Önümüzdeki haftasonuna kadar yoğun bir hassasiyet gerekiyor. Mümkünse açık alanlarda bir kibrit bile çakmayalım'' dedi.

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmış, yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi. Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.

Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

BOLU

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bolu Göynük'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopterle 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi destek verdi. Bölgede görev yapan 1357 personelle yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat da helikopterle bölgede inceleme yaptı. Bolu'da orman yangını nedeniyle trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, 72 saat sonra kontrol altına alındı.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Perşembe günü Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Göynük-Nallıhan yolu çift yönlü trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, önceki gün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürmek için 75 araç ve 205 personel ile müdahale ediliyor.

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

UŞAK

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dereli köyü yakınlarında dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına, gece boyu karadan müdahale devam etti. Yangını söndürmek için sabah tekrar hava müdahalesi başlatıldı. Yangına, havadan 4 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.

Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

MSB'den 15 HELİKOPTERLE DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek verildiğini bildirdi.

BAKAN KURUM'DAN 'HASAR TESPİTLERİ' AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum orman yangınlarına ilişkin ''46 binamızda 66 bağımsız bölümde incelememizi yaptık. 36 bina 52 bağımsız bölümün de yangından etkilendiğini ağır acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk. Söndürme çalışmaları bittikçe hasar tespitlerimiz devam edecek'' açıklamasında bulundu.