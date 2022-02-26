Yumurta kabuklarında 'salmonella bakterisi' uyarısı: Organiklikle ilgisi yok
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, gübre bulaşmış ya da kirlenmiş yumurtalardan uzak durulmasını gerektiğini belirterek, "Yumurta bu şekilde veya tam pişirilmeden tüketildiğinde gıda zehirlenmelerine de yol açabilmektedir" dedi.
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından yürütülen 'Organik Tavuk Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında üretilen tavuk ve yumurtalar hem üniversite kampüsünde hem de marketlerde satılıyor.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, yumurtanın çiftlikten sofraya kendi ambalajında gelen bir ürün olduğunu söyledi. Yumurta ile ilgili çok spekülasyon yapıldığını belirten Prof. Dr. Denli, protein bakımından son derece zengin bir gıda olan yumurtanın hem fizyolojik gelişim için hem de sağlıklı bir yaşam için ideal olduğunu kaydetti.
"GEZEN TAVUK YUMURTASI ÇOK TALEP GÖRÜYOR"
Özellikle çocukların tüketmesi gereken bir gıda olduğunu belirttiği yumurtanın hijyenik koşullarda üretilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Denli, "Herhangi bir şekilde gübre bulaşmış veya farklı bir şekilde kirlenmiş yumurtalardan uzak dursunlar. Bunların doğallıkla, organiklikle bir ilişkisi söz konusu değildir. Sadece tüketiciyi kandırmaya yönelik bir durumdur. Özellikle 'salmonella' dediğimiz bir bakteri, kabukta sıkça bulunan bir bakteridir. Yumurta bu şekilde veya tam pişirilmeden tüketildiğinde gıda zehirlenmelerine de yol açabilmektedir" uyarısında bulundu.
SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR?
Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.
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