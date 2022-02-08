Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başlıyor

08 Şubat 2022 Salı, 09:35

Yunanistan, deniz hudut kapılarının deniz turizmine açılması kararı ile Yunanistan ile Türkiye arasındaki feribot hatları seferleri ile diğer ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamaları 7 Şubat 2022 tarihi itibariyle kaldırdı. Ayrıca ticari ve özel yat seferleri kapsamında; geminin bayrağı veya taşıma kapasitesi ne olursa olsun kırk dokuz yolcuya kadar, Yunanistan Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis'in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişlere izin verildi.

Söz konusu deniz turizmi araçları ile seyahat edenler, ülke vatandaşlıklarına ve aşılı olup olmadıklarına veya Covid-19 geçirip geçirmediklerine bakılmaksızın, Yunanistan'a girişlerinden 72 saat önce yapılan PCR testini veya varışlarından 24 saat önce yapılan hızlı testi gösterecekler.

Yunanistan'a girişlerde sağlık uygulamalarına ilişkin güncel protokolün ilgili Bakanlıklar tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.



"EGE’NİN İKİ YAKASI NİHAYET BİR ARAYA GELECEK"

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, iki yıldır feribot seferlerinin durması nedeniyle Ege’nin iki yakasının adeta duvar olduğunu belirterek, alınan bu kararla Ege’de deniz turizminin yeniden başlayacağını söyledi. Öztürk, “Geçtiğimiz Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas’ın katılımlarıyla İzmir’de yapılan Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Toplantısı’nda en büyük talebimiz, her iki kıyı arasında yılda bir milyona yakın yolcu taşıyan feribotlarımızın seferlerine yeniden başlamasıydı. Bu iki yıl boyunca feribotçu üyelerimiz çok zor günler yaşadı. Nihayet beklediğimiz sonucu almış olduk. Özellikle Yunan adalarındaki esnaf, Türk turistlerin yolunu dört gözle bekliyor. Her iki ülke, yeniden kurulan bu denizyolundan azami derecede faydalanacaktır. Akdeniz’de kruvaziyer turizminin de hareketlendiği bir dönemde feribotlarımızın, ticari ve özel yatlarımızın seferlere başlaması kararı, 2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma yaratacaktır” diye konuştu.