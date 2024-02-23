Yunan adalarına 'Kapıda Vize' uygulaması... Bilet satışları başladı!
Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir haftalık vize uygulaması önümüzdeki hafta itibariyle başlıyor. Adalara sefer düzenleyecek İDO da bilet satışlarına başladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Aralık ayında gerçekleştirdiği Atina ziyaretinden sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir haftalık vize uygulamasına geçileceğini açıkladı.
Önümüzdeki hafta başından itibaren Türk turistler; Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adalarını kapıdan bir haftalık vize alarak ziyaret edebilecekler.
İDO SEFER DÜZENLEYECEK!
İDO bu kapsamda, İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na sefer düzenleyecek. 6 Nisan'da başlayacak olan ve yüksek sezonda her gün düzenlenecek İDO seferlerinin bilet satışları da başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM'den 'Can Atalay' kararı
- Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan'dan o isimlere çizik
- Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
- 'Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş...'
- Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
- Yeniden aday oldu!
- İmamoğlu'ndan yanıt geldi!
- İl başkanı da görevden alındı!