Yunan adalarına 'Kapıda Vize' uygulaması... Bilet satışları başladı!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:55

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Aralık ayında gerçekleştirdiği Atina ziyaretinden sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir haftalık vize uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Önümüzdeki hafta başından itibaren Türk turistler; Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adalarını kapıdan bir haftalık vize alarak ziyaret edebilecekler.

İDO SEFER DÜZENLEYECEK!

İDO bu kapsamda, İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na sefer düzenleyecek. 6 Nisan'da başlayacak olan ve yüksek sezonda her gün düzenlenecek İDO seferlerinin bilet satışları da başladı.