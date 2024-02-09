Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:44

Güncelleme: 09.02.2024 - 09:44

İstanbul Deniz Otobüsleri Yunanistan’ın Samos Adası’na 6 Nisan’dan itibaren sefer yapmaya başlayacak. Açıklama İdo'nun resmi sitesinde yayınlandı. Peki, İDO Yunan adaları tur ücreti ne kadar? Kapıda vize ücreti ne kadar?

İDO YUNAN ADALARI ÜCRETİ NE KADAR?

Karşılıklı gidiş geliş sefer ücretinin 35 Euro, Kuşadası'ndan Samos seferin ise 41 Euro olacağı açıklandı.

KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Türk vatandaşları 2024 yılında 60 € kapıda vize ücreti ödeyerek yıl boyunca 7 gün süre ile tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek.