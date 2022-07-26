Yunan Sahil Güvenlik botundan, yelkenli tekneye taciz girişimi: Türk Sahil Güvenlik botu müdahale etti

26 Temmuz 2022 Salı, 17:33

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bulamaç Adası’nda 'Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunun, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 25 Temmuz Pazartesi günü saat 08.50'de Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili (yaklaşık 7 kilometre) güneybatısında 'Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz teşebbüsünde bulunuldu.

Türk Sahil Güvenlik botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsuruna müdahale edildi. Türk Sahil Güvenli Komutanlığı’na ait bot ile bölgeden uzaklaştırıldı.

"ÖNLEME MANEVRALARI İLE ENGELLENDİ"

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde saat 08.50’de Bulamaç Adası'nda Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışına katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsuru, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından icra edilen önleme manevraları ile engellenmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.