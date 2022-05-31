Yunanistan: Doğu Ege adalarını savunmak, vazgeçilmez bir haktır

31 Mayıs 2022 Salı, 16:45

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ege Denizi'nde yer alan gayri askeri statüdeki adalarla ilgili açıklamalarına tepki göstererek değerlendirmelerde bulundu.

Yannis İkonomu, Mevlüt Çavuşoğlu'nun adaların askersizleştirilmesi ve silahsızlandırılmasına ilişkin değerlendirmesini "olumsuz" karşıladığını ifade etti.

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İkonomu, "Yunanistan bu kabul edilemez açıklamalarla her zaman karşı karşıyadır. Bunlar uluslararası anlaşmalarla doğrudan çatışan, tarihsel olmayan ve hiçbir yere dayanmayan tehditler" dedi.

İkonomu ayrıca, "ülkenin ulusal egemenlik konularında herhangi bir geri adım atmayacağını ve adaları savunmanın vazgeçilmez bir hak olduğunu" sözlerine ekledi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir yayın programında Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına değinerek, "Adaların bir kısmı 1923 Lozan Anlaşması, bir kısmı da 1947 Paris Anlaşması'yla Yunanistan'a verilen adalar. İşte 1947'de İtalyanların Yunanistan'a verdiği adalar ve her iki anlaşmada da bir şart var; Yunanistan bu adaları silahlandırmayacak, silah yerleştirmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan'a ilgili adalar konusunda gerekli uyarıları yaptığını belirterek, "BM'e iki mektup gönderdik. Birincisinde Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığını ve bunun iki anlaşmaya aykırı olduğunu söyledik. İkincisinde daha detaylı şekilde hukuki veçheleriyle izah ettik. Yunanistan bu adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Çünkü (adalar) bu şartla verilmiş" demişti.