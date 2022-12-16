Yunanistan, Türkiye sınırına 250 sınır polisi yerleştirecek
Yunanistan, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendirecek.
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, meclisteki 2023 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla örülen çitlerin sınır boyunca uzatılacağını, elektronik gözetleme sistemlerinin güncelleneceğini ve 250 yeni sınır polisinin görevlendirileceğini söyledi.
Bakanlık olarak önceliklerinin yasa dışı geçişlerin engellenmesi olduğunu aktaran Theodorikakos, 2022 yılında 250 bin yasa dışı geçişin engellendiğini, 1200 insan kaçakçısının yakalandığını bildirdi.
Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye ile arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021’de tamamlanmıştı.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu
- Boşandığı eşi 'yakan' erkeğin cezası belli oldu
- Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu!
- Haberimize erişim engeli