İki ilde FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü de gözaltında!

İstanbul ve Çankırı'da FETÖ silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında aktif görevde bulunan 1 zabıt katibi, 1 öğretmen ve 1 uzman tabip ile KHK ile emekli edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü de bulunuyor.

İki ilde FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü de gözaltında!
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DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Haklarında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun aranma kayıtları ve örgüte ait yurtta klavye sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanı bulunan, örgütün gizli haberleşme programı olan 'bylock' programını kullandığı tespit edilen, halen aktif görevde olduğu anlaşılan 1 zabıt katibi, 1 öğretmen ve 1 uzman tabip ile KHK ile emekli edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü'nün de aralarında bulunduğu toplam 28 kişiye İstanbul ve Çankırı'da operasyon yapıldı.

Operasyonda 18 kişinin yakalandığı, 10 kişiyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #ByLock #fetö #Operasyon #Terör örgütü

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