FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarını hedef alan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 08:57
FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarını hedef alarak içerisinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

20 GÖZALTI KARARI

Büfe ve bakkallarda bulunan kontörlü sabit hatlarla veya operasyonel hat kullanarak sivil imamlar ile haberleştiği tespit edilen 11'i kamu kurumlarında görevli, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara FETÖ/PDY fetö

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