FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 08:57

Güncelleme: 22.08.2023 - 08:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarını hedef alarak içerisinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

20 GÖZALTI KARARI

Büfe ve bakkallarda bulunan kontörlü sabit hatlarla veya operasyonel hat kullanarak sivil imamlar ile haberleştiği tespit edilen 11'i kamu kurumlarında görevli, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.