Yunanistan'a kaçacaktı... PKK üyesi askeri yasak bölgede yakalandı!
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Ü.K., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü aktarıldı.
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Ü.K.'yi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı anlaşılan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: #Operasyon #pkk #Terör örgütü #Yunanistan
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