Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı!
Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi N.H., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan N.H.'yi gözaltına aldı.
N.H.'nin, "silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #pkk #Terör örgütü #Yunanistan #şüpheli
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