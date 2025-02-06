Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı!

Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi N.H., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:58

Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan N.H.'yi gözaltına aldı.

N.H.'nin, "silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. 



Etiketler: #pkk #Terör örgütü #Yunanistan #şüpheli

İlgili Haberler

Yunanistan’a kaçarken yakalanmıştı... PKK şüphelisi tutuklandı!

Yunanistan’a kaçarken yakalanmıştı... PKK şüphelisi tutuklandı!
PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
MİT'ten nokta operasyonu: PKK/PAJK sözde yöneticisi Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi!

MİT'ten nokta operasyonu: PKK/PAJK sözde yöneticisi Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler