Yunanistan'a kaçacaktı: PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi, Edirne'de gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.L'yi, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
ARANIYORDU
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.L'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #pkk #Yunanistan
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