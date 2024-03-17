Yunanistan'a kaçarken rehber köpeği ile yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 1'i görme kaybı yaşayan 8 kaçak göçmen, yakalandı. Görme sıkıntısı olan göçmenin yanında rehber köpek olduğu da görüldü.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 14:53
Yunanistan'a kaçarken rehber köpeği ile yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. 

Göçmenlerden 1'nin görme kaybı olduğu, yanında rehber köpeğinin bulunduğu da bildirildi. 

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


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