Bodrum açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 22:18
Bodrum açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan iki ayrı lastik bottaki aralarında çocukların da olduğu 68 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarından yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen kaçak göçmen de kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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