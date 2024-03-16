Muğla açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 19:05
Muğla açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta 26 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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