Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri G.Y. ve Y.E.D. tutuklandı.

DHA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:31
Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Jandarma ekiplerince, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede dün yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri G.Y. ve Y.E.D.'nin işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 


Yunanistan FETÖ/PDY fetö

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