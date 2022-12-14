Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri G.Y. ve Y.E.D. tutuklandı.
Jandarma ekiplerince, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede dün yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri G.Y. ve Y.E.D.'nin işlemleri tamamlandı.
CEZAEVİNE KONULDULAR
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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