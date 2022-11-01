Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 09:29
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Güvenlik güçlerince, önceki gün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri H.T, N.E. ve F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol eden güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.T, N.E. ve F.A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında soruşturma dosyasının olduğu belirlendi.


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