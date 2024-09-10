Yaycı’yı hedef alan FETÖ firarileri: Savcı üst sınırdan hapis cezası istedi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2024 - 04:00

FETÖ terör örgütü firarisi olduğu iddia edilen eski Yarbay Ethem Gürbaş’ın bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davaya şikâyetçi Cihat Yaycı’da katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, firari sanık Gürbaş’ın, 9 ay 15 günden 4 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.

Mahkeme, kararın açıklanması için firari Gürbaş hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı 12 Aralık’a erteledi.

Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinden Yaycı’yı hedef alan ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan firari Adem Yavuz Arslan ve avukat Dilek Ekmekçi hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.