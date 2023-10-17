Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 6'sı FETÖ/PDY şüphelisi 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının 'FETÖ'ye üye olma', 2'sinin 'kasten öldürme’ suçundan arandığı, 1'inin ise kaçak göçmen olduğu belirlendi.
8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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