Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 6'sı FETÖ/PDY şüphelisi 9 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:47
Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen 9 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının 'FETÖ'ye üye olma', 2'sinin 'kasten öldürme’ suçundan arandığı, 1'inin ise kaçak göçmen olduğu belirlendi.

8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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