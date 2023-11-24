Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı: 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ zanlısı hakkında tutuklama kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:55
Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı: 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı!
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Güvenlik güçlerince dün 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurtdışına kaçmak isterken gözaltına alınan C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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