Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı: 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı!
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ zanlısı hakkında tutuklama kararı verildi.
Güvenlik güçlerince dün 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurtdışına kaçmak isterken gözaltına alınan C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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