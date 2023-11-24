'Polisiz' deyip 'FETÖ' yalanıyla korkuttukları 3 emekliyi dolandırdılar

İzmir’in Buca ve Bornova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıttıkları emekli 3 kişiyi 'Hakkınızda açılmış FETÖ davası var' diye korkutarak toplam 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:59
'Polisiz' deyip 'FETÖ' yalanıyla korkuttukları 3 emekliyi dolandırdılar
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İki kişi, Buca ve Bornova ilçelerinde 3 emekliyi kendilerini polis olarak tanıtıp haklarında açılmış FETÖ davası olduğu yalanıyla korkutup, toplam 2 milyon lira değerinde ziynet eşyalarını aldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine İzmir İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 400 saatlik kamera görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler A.D. ve İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


İzmir

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